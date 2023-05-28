Сборная Канады 28-й раз стала чемпионом мира

Сборная Канады обыграла команду Германии в финале чемпионата мира со счетом 5:2. Матч состоялся в Тампере в воскресенье, 28 мая.

У канадцев отличились Самуэль Блэз, Лоусон Крауз, Тайлер Тоффоли и Скотт Лоутон. У сборной Германии шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка и Даниэль Фишбух.

Сборная Канады выиграла чемпионат мира в 28-й раз. Также у канадcкой команды 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Ранее в этот день сборная Латвии по хоккею обыграла США и стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. Игра проходила на стадионе «Нокиа Арена» в финском Тампере. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

Накануне сборная Германии по хоккею победила команду США в полуфинале чемпионата мира 2023 года, который проходит в Финляндии и Латвии. После этого матча сборная Германии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею.

Также в этот день сообщалось, что сборная Канады по хоккею вышла в финал чемпионата мира, обыграв сборную Латвии со счетом 4:2. Канадцы вышли в финал чемпионата мира в четвертый раз подряд и седьмой за последние восемь лет. Латвия впервые в своей истории вышла в матч за третье место.

28 мая — завершительный день чемпионата мира по хоккею. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.