Сборные России и Белоруссии по хоккею не будут участвовать в ЧМ-2023

Международная федерация хоккея (IIHF) отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщили в пятницу, 27 мая, на сайте организации.

«Поскольку Россия и Белоруссия не смогли сыграть в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года, было решено пополнить турниры до регулярного количества команд, которое обычно составляет шесть в группах ниже высшего дивизиона», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно, что Международная федерация хоккея местами проведения ЧМ-2023 по хоккею утвердила Латвию и Финляндию. Чемпионат мира должен был проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

26 апреля Международная федерация хоккея на льду лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Решение было аргументировано «соображениями безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение IIHF является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

Также 28 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.