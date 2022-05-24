Совет не про любовь: что ждать России от ближайшего конгресса ИИХФ

В финском Тампере с 26 по 29 мая пройдет конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ). В эти дни в Финляндии определятся призеры чемпионата мира, в котором по решению ИИХФ не участвуют сборные России и Белоруссии. Чего стоит ждать от заседания главных хоккейных чиновников? Россию, похоже, отстранят еще от нескольких крупных международных стартов. При этом ФХР готова оспорить решение международной федерации. Шансы этих исков «Известиям» помогли оценить спортивные юристы.

Не помог бы даже Фазель

Напомним, 1 марта Совет ИИХФ принял следующие решения:

— отстранить сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в турнирах ИИХФ. В частности, это распространяется на соревнования до конца лета этого года: ЮЧМ (апрель-май), ЧМ (май), женский ЮЧМ (время проведения неизвестно), МЧМ (перенесен с января из-за ковида, скорее всего, состоится в августе), женский ЧМ (август-сентябрь);

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— перенести МЧМ-2023, который должен был состояться в конце декабря — начале января, из Новосибирска и Омска (новое место проведения не объявлено).

В конце апреля у России отняли и проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге. При этом вопроса лишения России членства ИИХФ нет в повестке дня конгресс ИИХФ. В то же время будут обсуждаться другие решения по России и Белоруссии, подчеркнул глава ИИХФ Люк Тардиф.

Каких-то положительных решений вряд ли стоит ждать. Нынешний чемпионат мира без сборной России существенно потерял в зрелищности, но геополитическая ситуация всё равно будет стоять во главе угла. Политический момент далеко задвинул спортивный, и вряд ли что-то могло быть иначе, даже если бы президентом ИИХФ оставался очень лояльный к России Рене Фазель. Велика вероятность, что будет принято решение отстранить Россию и от следующего ЧМ.

— Безусловно, в этой ситуации нам бы не помог даже наш друг Рене, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Владимир Плющев. — Надо просто сделать выводы из всего происходящего. Я не говорю, что надо сдаться или смириться. В период отстранения нужно использовать эту паузу для того, чтобы привести в порядок свой собственный хоккей, а не размазывать сопли. Хоккей — это геополитическая игра для нашей страны, сдавать позиции мы не имеем права. Вечно это продолжаться не будет, в 2024-м планируется Кубок мира. И я уверен, что Россия будет в нем участвовать.

Федерации хоккея России намерена обжаловать санкции, вынесенные советом ИИХФ, в дисциплинарном комитете организации.

— Всегда необходимо обжаловать то решение, с которым не согласен, — заявила «Известиям» спортивный юрист Анна Анцелиович. — Шанс есть всегда. Я согласна, что решение с юридической точки зрения достаточно спорное. Не только в хоккее, а во всех видах спорта. Регламентирующие документы не предусматривали такого повода для отзыва членства в организациях, отстранения сборных. Все федерации ссылаются на субъективные моменты. Всё будет зависеть от того, кто будет рассматривать апелляцию, — такие и будут шансы.

У России уже есть удачный кейс оспаривания подобных наказаний. Клубы по настольному теннису УГМК и «Факел-Газпром» должны были сыграть в полуфинале Европейской лиги чемпионов-2021/22 между собой, но 3 марта 2022 года исполнительный комитет Европейского союза по настольному теннису (ETTU) отстранил российские клубы, ссылаясь на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Победителем же соревнования была объявлена «Боруссия» из Дюссельдорфа, выигравшая другой полуфинал.

27 апреля состоялось заседание апелляционной инстанции ETTU по этому вопросу. На нем российские клубы были восстановлены в турнире, а решение от 3 марта признано дискриминационным. Теперь наши клубы должны сыграть свой полуфинал и определить победителя Лиги чемпионов в решающем матче с «Боруссией».

Самодостаточность

Большим ударом стал перенос следующего МЧМ из Новосибирска и Омска. Россия не принимала такие соревнования уже девять лет. Два сибирских города — в топе главных хоккейных центров страны, но хозяевами крупных международных турниров никогда не были. Пока Россию с МЧМ-2023 не исключили, но вряд ли есть большие шансы на то, чтобы принять участие в турнире.

— Я очень расстроился за наших молодых парней, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук. — Всегда спорт был вне политики, а тут так неожиданно она влезла. Это лишило российских игроков прекрасной возможности показать себя всему миру. Ребятам нельзя расстраиваться. Им необходимо держать нос выше, еще усерднее тренироваться и продолжать заниматься своим любимым делом. Я уверен, что у каждого из них еще будет возможность проявить себя на международной арене. Если не на молодежном чемпионате мира, то на взрослых турнирах мы их точно увидим.

В конце апреля организация лишила Россию права на проведение чемпионата мира в 2023 году. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, где уже практически готова новая «СКА Арена». Дворец, вне всякого сомнения, пригодится клубу из Санкт-Петербурга, но ключевым, разумеется, был крупнейший международный турнир.

От временной изоляции российский хоккей, конечно, не сломается — он самодостаточен за счет большего количества спортсменов среднего уровня. Участия в еврокубках для клубов КХЛ не было и раньше, а карьерам наших энхаэловцев ничего не угрожает. Однако хоккей (в отличие от футбола) даже в странах, где он развит, последние годы теряет в популярности. Дисквалификация как минимум на полгода одного из фаворитов всех турниров явно не поможет ее вернуть. Ни в России, ни где-либо еще.