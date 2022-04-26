«Магнитка» — буря: «Металлург» в шаге от триумфа

Очередной, уже 14-й, сезон КХЛ близок к развязке. Магнитогорский «Металлург» находится всего в одной победе от третьего в своей истории завоевания Кубка Гагарина. В воскресенье подопечные Ильи Воробьева повели в финальной серии плей-офф лиги с московским ЦСКА со счетом 3:1. До этого в КХЛ лишь раз в финале побеждала команда, отыгрывавшая подобное отставание. Десять лет назад это удалось московскому «Динамо», одолевшему омский «Авангард». Но от нынешнего противостояния создается впечатление, что превосходство «Металлурга» слишком очевидно, чтобы отдать трофей, который находится расстоянии вытянутой руки.

Кошечкин против Федотова

Для «Магнитки» все начиналось не очень хорошо. В начале прошлой недели магнитогорцы проиграли дома первый матч со счетом 1:3. Тогда армейцы идеально сыграли в обороне, пропустив лишь один раз в меньшинстве. Но спустя двое суток «Магнитка» исправилась и добилась успеха — 6:4. Переезд в Москву выдался для уральского коллектива еще более успешным.

В пятницу и воскресенье прошли третий и четвертый матчи. Оба остались за гостями. Сначала они разгромили ЦСКА со счетом 4:0, за исключением редких моментов почти не дав сопернику шанса переломить ход встречи. В воскресенье было потяжелее — «Металлург» добился победы с минимальным счетом. Гол в начале второго периода в исполнении защитника Артема Земчонка оказался не только победным, но и единственным в матче.

Армейцы оказали колоссальное давление на соперника. Перед вторым перерывом они заставили «Магнитку» сделать несколько пробросов подряд и лишили их возможности провести смену. В итоге несколько хоккеистов гостей находились на льду больше пяти минут подряд. Обычно такое заканчивается плохо для обороняющейся команды. Но гости выстояли. По признанию главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, этот отрезок стал одним из ключевых в матче.

Ближе к концу основного времени ЦСКА создал еще один длительный навал и дважды был близок к голу, но оборона «Магнитки» и ее вратарь Василий Кошечкин пластались, как могли, и в результате оставили свои ворота сухими. Для Кошечкина это был второй подряд в финале матч на ноль, что редко удается на таком уровне.

— Сейчас Кошечкин однозначно выигрывает заочную дуэль у Ивана Федотова, — поделился мнением с «Известиями» бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Александр Пашков. — Не могу сказать, что Федотов плох. Это вообще очень увлекательное противостояние двух основных вратарей сборной России на последних двух Олимпиадах. Но Иван, выдавая неплохие отрезки, не выручает в ряде решающих моментов. Кошечкин же почти не ошибается, а в критических ситуациях ему помогают партнеры по команде. Опыт Василия сказывается.

Напомним, Кошечкин был первым номером сборной России на победной Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, а Федотов — на недавних серебряных Играх в Пекине. Стоит отметить, что один из голевых моментов в концовке четвертого матча не реализовал Сергей Плотников, который еще год назад играл за «Металлург».

Его противостояние с бывшей командой казалось одним из ключевых сюжетов из-за не самого мирного расставания форварда с «Магниткой». Первый вице-президент клуба Сергей Ласьков летом прошлого года заявил, что с игроком расстались, дабы улучшить атмосферу в коллективе. По словам менеджера, Плотников кричал на молодых хоккеистов, а легионеры из-за него не хотели ехать в Магнитогорск.

Легионерская доля

Но в «Металлурге» тоже есть люди, недавно выступавшие за ЦСКА и оказавшиеся не нужными армейцам. Речь о нападающих Брендане Лайпсике, Николае Голдобине и Никите Коростелеве. Все трое помогли оказаться «Магнитке» на расстоянии одной победы от триумфа.

А Лайпсик считается наряду с Кошечкиным одним из главных претендентов на звание самого ценного игрока КХЛ сезона. Его прошлогодний приход в «Металлург», как и двух других легионеров — нападающих Филиппа Майе и Джоша Карри — стал одним из ключевых селекционных шагов спортивного директора клуба Сергея Гомоляко.

— Когда у нас стал работать Сергей Юрьевич, каждый игрок подбирался именно под комбинационный игровой стиль, невзирая уже на габариты, размеры, — рассказал «Известиям» Сергей Ласьков. — И в общем всё это себя оправдало. Вы помните, как было в начале сезона? Кто такой Майе? Кто такой Карри? Неизвестные ребята. Но они оказались бойцами, которые сейчас у нас в Магнитогорске очень популярны — их майки покупают пацаны. Молодцы парни, каждую шайбу выцарапывают. А Лайпсик — это вообще отдельная тема. Человек, получивший большой опыт, он любит игровой хоккей. Да, бывают у него ошибки, но то, что он делает… Наверное, это тот русский хоккей, которым мы раньше славились.

Последние годы большинство клубов КХЛ старались демонстрировать очень жесткий схематичный хоккей с множеством силовой борьбы. Это касается и ЦСКА, играющего в четвертом подряд финале Кубка Гагарина, и прошлогоднего победителя омского «Авангарда». «Металлург» в этом смысле отличает склонность к комбинационному и атакующему хоккею. При этом магнитогорцы могут сыграть и от обороны. Так было в четвертом матче финальной серии, где «Магнитка» не столько переиграла, сколько перетерпела ЦСКА.

— Нынешняя ситуация не должна никого расслаблять, поскольку ЦСКА сильная команда, — подчеркнул Сергей Ласьков. — Здорово, что наши ребята не повелись на разные прыжки и ужимки в исполнении соперника, которые были после определенного счета. Радует, что прибавляем от матча к матчу. Первая встреча немного не получилась, затем уже лучше действовали во втором матче, но и после него убрали определенные ошибки и благодаря этому в третьей игре действовали еще лучше.

26 апреля в Магнитогорске состоится пятый матч серии. В случае победы «Металлург» завоюет Кубок Гагарина. По последним играм трудно понять, за счет чего ЦСКА может переломить серию.

— Армейцы в очень тяжелом положении, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Они хорошо начали серию, здорово сыграв в обороне. За счет этого победили. Но затем «Металлург» включил всю свою мощь и пока превосходит ЦСКА в физической подготовке и тактике. Ощущение, что красно-синие очень много сил отдали в полуфинальной серии против СКА (4:3). Сейчас играют на пределе, но всё равно уступают «Магнитке».

В случае победы ЦСКА во вторник команды проведут шестой матч, который пройдет в четверг в Москве. Если и в нем «Металлург» не выиграет серию, то всё решится в седьмой встрече, которая состоится в субботу в Магнитогорске.