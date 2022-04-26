Международная федерация хоккея лишила РФ права на проведение ЧМ-2023

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом во вторник, 26 апреля, говорится в релизе федерации.

Отмечается, что данное решение принято из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

«Совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте примут во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. IIHF также лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, отстранила мужскую сборную России от участия в чемпионате мира – 2022 в Финляндии и женскую сборную ОКР от чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин в 2022 году.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение IIHF является дискриминационным и противоречащим духу спорта. Позже ФХР обжаловала отстранение российских сборных и клубов от участия в соревнованиях IIHF.

28 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.