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Латвия и Финляндия выбраны местом проведения ЧМ-2023 по хоккею

Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила Латвию и Финляндию в качестве мест проведения чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщил в пятницу, 27 мая, корреспондент ТАСС.

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Решение приняли в пятницу на конгрессе IIHF в финском Тампере.

Отмечается, что совместная заявка Федерации хоккея Латвии и Финского хоккейного союза была единственной.

Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что Международная федерация хоккея на льду лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Решение было аргументировано «соображениями безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение IIHF является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

Также 28 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.

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