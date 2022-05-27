Латвия и Финляндия выбраны местом проведения ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила Латвию и Финляндию в качестве мест проведения чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщил в пятницу, 27 мая, корреспондент ТАСС.

Решение приняли в пятницу на конгрессе IIHF в финском Тампере.

Отмечается, что совместная заявка Федерации хоккея Латвии и Финского хоккейного союза была единственной.

Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что Международная федерация хоккея на льду лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Решение было аргументировано «соображениями безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение IIHF является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

Также 28 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.