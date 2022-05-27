Федерация хоккея РФ не согласилась с отстранением сборной от турниров

Федерация хоккея России (ФХР) заявила о несогласии с решением Международной федерации хоккея (IIHF) заморозить участие национальной сборной России на чемпионате мира – 2023. Об этом пресс-служба ФХР сообщила 27 мая в Telegram-канале.

Уточняется, что на такие действия IIHF нет правовых оснований.

«ФХР отмечает, что ранее поданные заявления в Дисциплинарный комитет IIHF с целью оспорить неучастие России в международных турнирах и вернуть права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023 будут рассмотрены только 15 июня», — уточнили в пресс-службе.

Международная федерация хоккея (IIHF) 27 мая по итогам конгресса сообщила об отказе сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года.

Кроме того, в этот день стало известно, что местами проведения ЧМ-2023 по хоккею утверждены Латвия и Финляндия. Чемпионат мира должен был проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В Федерации хоккея России тогда заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.