На луганском направлении украинские вооруженные формирования снизили активность боевых действий из-за регулярных потерь. Об этом 28 июня сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее, 15 июня, врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что силы противовоздушной обороны эффективно справляются с беспилотниками противника, в настоящее время они не угрожают Луганску. По словам врио главы ЛНР, республика полностью готова к отражению контрнаступления украинских националистов.

13 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на месте работы подразделений артиллерии Вооруженных сил РФ в ЛНР. Он рассказал, что, несмотря на жаркую погоду, российские артиллеристы продолжают выполнять все поставленные цели по уничтожению украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.