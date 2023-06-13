Корреспондент «Известий» показал работу артиллеристов в ЛНР

Несмотря на жаркую погоду, российские артиллеристы продолжают выполнять все поставленные цели по уничтожению украинских националистов. На месте работы подразделений артиллерии Вооруженных сил РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР) побывал корреспондент «Известий» Денис Кулага 13 июня.

На кадрах военнослужащие готовятся отработать по позициям украинских военнослужащих в Северске и Белогоровке.

«И вот, по поступающим данным, сейчас наши расчеты должны уничтожить украинскую Д-20», — передает Кулага.

Затем на кадрах показаны прилеты по вражеским целям.

Сейчас в республику пришла жара. Корреспондент спросил военнослужащего об особенностях работы в непростых погодных условиях.

«Ну знаете, нет времени думать о погоде, когда работа идет. Дождь, жара — нет никаких, так скажем, плохих погод или хороших», — поделился солдат.

Днем ранее корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал видео уничтожения украинской боевой машины пехоты на белогоровском направлении. На кадрах видно, как БМП подъезжает к лесопосадке, забирает пехоту, а затем по машине наносится удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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