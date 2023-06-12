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«Известия» показали уничтожение украинской БМП на белогоровском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в понедельник, 12 июня, показал видео уничтожения украинской боевой машины пехоты на белогоровском направлении.

На кадрах видно, как БМП подъезжает к лесопосадке, забирает пехоту, а затем по машине наносится удар.

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Ранее в этот день военкор «Известий» Денис Кулага показал, как российские военные уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Украинские боевики попытались атаковать российские позиции на луганском направлении сразу с двух сторон — на Кременном и Белогоровском флангах, но попытка ВСУ была успешно пресечена.

Также в понедельник Минобороны РФ показало кадры ликвидации опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Дислокация противника была обнаружена операторами беспилотников. На пункте располагались пулеметные огневые точки и противотанковые средства поражения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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