Российские военнослужащие заблокировали попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на луганском направлении, уничтожив колонну бронетехники противника в районе Белогоровки. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага в понедельник, 12 июня, побывал на месте событий, показав работу российских бойцов.

«Противник не оставляет попыток проникать на наши позиции с помощью малых мобильных групп», — рассказал журналист, добавив, что все такие попытки пресекаются российскими силами.

Украинские боевики попытались атаковать российские позиции на данном направлении сразу с двух сторон — на Кременном и Белогоровском флангах. На видеокадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), видно, что попытка ВСУ была успешно пресечена.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка войск «Восток» отразила три атаки украинских боевиков в районе Времевского выступа на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские боевики потеряли более 120 военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины на этом направлении за сутки.

Также сообщалось, что российские войска в ночь на 12 июня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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