Реклама
Прямой эфир
Общество
Военные ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС
Общество
Путин поздравил россиян с Днем России
Экономика
Транспортировку газа по «Турецкому потоку» возобновили после плановых работ
Мир
Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития
Общество
В России за сутки ликвидировали 82 лесных пожара
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили около 70 снарядов по затопленным районам Херсонской области
Общество
В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после смерти четырех человек при пожаре
Мир
В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной
Общество
Пасечник заявил о получении ЛНР новой жизни в составе России
Мир
SIPRI сообщил о наращивании стратегического потенциала ядерными державами
Спорт
Впервые в истории сразу трое россиян вошли в топ-10 рейтинга АТР
Мир
Индия выразила надежду на развитие привилегированного партнерства с РФ
Сюжет:

ВС РФ ударили ракетами по местам дислокации резервов ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли высокоточным оружием удар по местам дислокации резервов ВСУ
0
Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные Силы (ВС) РФ в ночь на 12 июня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

Конашенков уточнил также, что в районе Времевского выступа силами группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой Народной Республики (ДНР) и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Потери противника на этом направлении за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины.

Официальный представитель Минобороны добавил, что в районе Великой Новоселки российскими силами также был поражен наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.

Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
Их хватит на пять-шесть дней атак, после чего противнику придется перейти к глухой обороне, предполагают эксперты

Ранее в этот день сообщалось, что армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удар по БМП ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы армии России уничтожили гаубицу Д-30 противника, а также три позиции 120-миллиметровых минометов. Кроме того, был уничтожен автомобиль, подвозивший боеприпасы украинским военным.

11 июня в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ поразили пункт управления противника в районе Орехова. Также были ликвидированы позиции ВСУ в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023