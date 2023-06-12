ВС РФ ударили ракетами по местам дислокации резервов ВСУ

Вооруженные Силы (ВС) РФ в ночь на 12 июня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

Конашенков уточнил также, что в районе Времевского выступа силами группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой Народной Республики (ДНР) и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Потери противника на этом направлении за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины.

Официальный представитель Минобороны добавил, что в районе Великой Новоселки российскими силами также был поражен наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.

Ранее в этот день сообщалось, что армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удар по БМП ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы армии России уничтожили гаубицу Д-30 противника, а также три позиции 120-миллиметровых минометов. Кроме того, был уничтожен автомобиль, подвозивший боеприпасы украинским военным.

11 июня в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ поразили пункт управления противника в районе Орехова. Также были ликвидированы позиции ВСУ в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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