Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ в районе Времевского выступа

Российская группировка войск «Восток» отразила три атаки украинских боевиков в районе Времевского выступа. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области», — сказал представитель ведомства.

Украинские боевики потеряли более 120 военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины. В районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ, уточнил Конашенков.

Потери противник понес и на запорожском направлении. В районе Новоданиловки армейская авиация и артиллерия РФ нанесли удары по подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ.

По подсчетам Минобороны, в течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Также российские войска в ночь на 12 июня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.