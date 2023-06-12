Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Запись 12 июня поступила в распоряжение «Известий».

Дислокация противника была обнаружена операторами беспилотников. На пункте располагались пулеметные огневые точки и противотанковые средства поражения.

В результате удара беспилотника квадрокоптерного типа цель была ликвидирована.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили украинские атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

По его словам, уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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