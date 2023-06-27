Путин пообещал поддержать семьи погибших в результате вооруженного мятежа военных

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, заявил, что будет сделано всё, чтобы поддержать семьи погибших в результате вооруженного мятежа военнослужащих.

«Наши товарищи погибли, защищая отечестве. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения. И еще раз хочу подчеркнуть — хаос в стране был бы неизбежен и противник, конечно, этим бы воспользовался. <…> Будет сделано все для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», — сказал он.

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