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Госдума в июле рассмотрит законопроект об обосновании роста тарифов ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Коммунальщиков могут обязать обосновывать повышение цен на услуги ЖКХ. Как рассказали «Известиям» источники в Госдуме 27 июня, такой законопроект депутатов фракции «Новые люди» нижняя палата может рассмотреть в I чтении в июле. В настоящее время на документ начали поступать отзывы регионов и профильной комиссий Госдумы, с которыми ознакомились «Известия».

Инициативу поддерживают в заксобраниях Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Красноярском крае, Карачаево-Черкессии, Смоленской области. Единственный отрицательный отзыв пока направлен заксобранием Нижегородской области.

Свое заключение подготовила комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан.

«Конкретизация информации, указываемой в платежном документе, возможна путем внесения соответствующих изменений не в Жилищный кодекс, а в вышеуказанные нормативные правовые акты правительства РФ и Минстроя. Кроме того, проектируемые положения о том, что требования должны содержать понятные для граждан формулировки в объеме не более двух листов в формате А4, являются нормой, характерной для подзаконных актов. На основании вышеизложенного, комиссия не поддерживает концепцию федерального закона», — отмечается в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце марта. Им предлагается обязать компании, предоставляющие коммунальные услуги, в приложении к платежным квитанциям обосновывать любое увеличение тарифов выше предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов 16 июня в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что иногда россиян беспокоят качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг, злоупотребление со стороны управляющих компаний, их смена без учета мнения жильцов. Также он отметил, что по актам прокуроров в прошлом году из тарифов ресурсоснабжающих компаний исключены неправомерные расходы на общую сумму свыше 750 млн рублей, а также пресечены случаи двойного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

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