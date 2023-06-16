Краснов рассказал о наиболее частых нарушениях в сфере ЖКХ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 16 июня в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, на какие нарушения в сфере ЖКХ чаще всего жалуются россияне.

Так, по его словам, людей беспокоят качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг, злоупотребление со стороны управляющих компаний, их смена без учета мнения жильцов.

Краснов отметил, что по актам прокуроров в прошлом году из тарифов ресурсоснабжающих компаний исключены неправомерные расходы на общую сумму свыше 750 млн рублей. Пресечены многочисленные случаи двойного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, другие нарушения, добавил он.

«Остро стоит проблема капитального ремонта жилых домов. При этом прокурорами вскрыты случаи хищений средств фондов капитального ремонта. Людей возмущают проблемы с бытовыми отходами, неблагоустроенные придомовые территории. Все необходимые меры для устранения указанных нарушений прокурорами принимаются в том числе по обращениям граждан и в соответствии с календарными планами надзорных мероприятий», — сказал генпрокурор.

Краснов сообщил, что ориентирует прокуроров смотреть квитанции, которые получают граждане, и потом сравнивать, за что они заплатили.

«Нередко наши граждане не смотрят и платят денежные средства, и — я Вам даже так скажу, — многие руководители, с которыми я разговариваю, руководители ведомств, министерств, они не знают, сколько платят по счетам за помещение, в котором они живут, и за что они платят, понимаете? А квиточки необходимо смотреть, и тогда, безусловно, мы будем дисциплинировать управляющие компании», — пояснил он.

6 июня «Известия» выяснили, что в России планируют определить порядок управления апартаментами, единые ставки тарифов ЖКХ для них, ввести взносы на капремонт, что в том числе обеспечит безопасность таких домов в будущем. Соответствующий законопроект разрабатывается и готовится к внесению в Госдуму депутатами профильного комитета нижней палаты парламента.