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В РФ могут ввести плату за капремонт в апартаментах

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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В России планируют определить порядок управления апартаментами, единые ставки тарифов ЖКХ для них, ввести взносы на капремонт, что в том числе обеспечит безопасность таких домов в будущем. Соответствующий законопроект разрабатывается и готовится к внесению в Госдуму депутатами профильного комитета нижней палаты парламента, выяснили «Известия».

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«Мы создали рабочую группу для проработки деталей законопроекта, который затем планируется внести в Госдуму», — рассказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Кроме того, следует снизить налоговую нагрузку на граждан, постоянно проживающих в апартаментах (сегодня налоговая ставка на такое имущество составляет около 2% от стоимости, тогда как на жилье — от 0,1%), добавила она.

Сегодня неопределенность правового статуса апарт-комплексов и многофункциональных зданий приводит к большому количеству споров и разрозненной судебной практике, сказала юрист, председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

«Например, зачастую собственники апартаментов не могут требовать от управляющей организации выполнения обязанностей по регулярной уборке или обслуживанию инженерных систем», — пояснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилья комплекс: в РФ хотят ввести плату за капремонт в апартаментах

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