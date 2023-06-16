«Нахождение преступников за границей осложняет обеспечение неотвратимости наказания»

Перед самыми разными отраслями прокурорского надзора сегодня поставлена задача по устранению нарушений в сфере экономики и препятствий работе бизнеса. Приоритетом остается и противодействие коррупции — в частности, на всех уровнях гособоронзаказа, отметил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. О том, как решаются проблемы с мошенничеством, хищениях при проведении капитального ремонта, использовании искусственного интеллекта для контроля за преступностью, Игорь Краснов рассказал в интервью «Известиям».

«Нужен постоянный контроль для обеспечения профилактики правонарушений»

— На ПМЭФ большая часть мероприятий касается трансформации российской экономики в связи с новыми условиями. Как сказал на расширенной коллегии Генпрокуратуры в марте президент Владимир Путин, большая роль в этом процессе отводится именно Генпрокуратуре в плане борьбы с коррупцией, в том числе в ВПК, снижением давления на бизнес и декриминализацией нарушений в сфере экономики. Какие шаги предпринимаются? Как планируется усиливать работу в этом направлении?

— Устранение нарушений в сфере экономики, препятствий для развития бизнеса, эффективное противодействие коррупции, исключение ее проявлений на всех уровнях гособоронзаказа – это сложные, взаимосвязанные задачи, охватывающие практически все отрасли прокурорского надзора. Их решение требует системного подхода, постоянного анализа и прогноза развития ситуации, применения современных технологий. В этом направлении мы и движемся. Мной в Генеральной прокуратуре организовано специализированное подразделение для прогнозирования перспективных направлений в деятельности органов прокуратуры на длительный срок, а также состояния преступности в том числе в связи с использованием искусственного интеллекта. Но это работа на 20, на 30 лет вперёд. Безусловно, нужен постоянный контроль для обеспечения профилактики правонарушений, а когда это сделать невозможно – ответственность виновных и возмещение причиненного ущерба. На таких принципах мы и строим свою работу.

Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

— Одно из отдельных направлений – защита людей от действий мошенников. Какие сейчас приоритеты у Генпрокуратуры в работе по борьбе с этим злом? Есть ли особенности деятельности в связи с тем, что многие киберпреступления совершаются из зарубежных стран?

— Основной приоритет здесь у нас — совместно с коллегами из правоохранительных органов добиваться изобличения виновных и возмещения ими причиненного потерпевшим ущерба. Конечно, нахождение преступников за границей и колоссальный объем таких преступлений осложняет обеспечение неотвратимости наказания, но определенные подвижки есть. Проводятся целевые оперативные мероприятия, идет работа с банками, операторами сотовой связи. Например, существенно расширена практика выявления и блокировки интернет-ресурсов, распространяющих финансовые услуги криминального характера, усовершенствованы механизмы фильтрации звонков с используемых мошенниками так называемых подменных номеров, организованы комплексные мероприятия по защите персональных данных.

Конечно, нужно продолжать масштабную разъяснительную работу с населением, оперативно сообщать через СМИ и другие источники о новых способах мошенничества и действиях самих граждан по защите своих денежных средств и другого имущества. Правильные протоколы поведения людей в случае соприкосновения с мошенниками очень важны, поэтому все эти меры мы, безусловно, принимаем для того, чтобы защитить наших граждан.

— Ещё вопрос о проблеме возвратного лизинга. Вы обычно готовите доклад летом по этой проблеме. Насколько сейчас снизилась напряженность в этом вопросе?

— Что касается возвратного лизинга, то вы правы – по поручению главы государства мы действительно проводим надзорные мероприятия, о результатах которых с конкретными предложениями ему докладываем. Число нарушений сокращается. Соблюдение законности в данной сфере контролируем.

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

«Часто микрофинансовые организации уходят из-под надзора Банка России, выходя в нелегальный оборот»

— Отдельно хотелось бы спросить о секторе микрофинансирования. После законодательного запрета на предоставления займов МФО под залог недвижимости такие схемы начали прокручивать физические лица. Видите ли Вы эту проблему, какие могут быть пути решения?

— Деятельность микрофинансовых организаций постоянно находится в фокусе нашего внимания. Недавно обсудили эту проблему на координационном совещании руководителей правоохранительных органов федерального уровня. Часто такие организации уходят из-под надзора Банка России, выходя в нелегальный оборот, совершая порой откровенное вымогательство у должников. Во взаимодействии с оперативными службами прокуроры выявляют подобные факты и привлекают нарушителей к ответственности. Работа по декриминализации микрофинансовой сферы продолжается, в том числе в рамках комплекса мер, выработанных по итогам упомянутого координационного совещания.

— Генпрокуратура давно занимается нарушениями в сфере ЖКХ, в том числе касающимися завышения тарифов. Какие нарушения фиксируются сейчас? На что жалуются люди и как восстанавливаются их права?

— Можно сказать, что эти проблемы так или иначе касаются всех. И вас, и меня. К ним невозможно быть равнодушным. Повсеместно людей беспокоят качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг, злоупотребление со стороны управляющих компаний, их смена без учета мнения жильцов.

По актам прокуроров в прошлом году из тарифов ресурсоснабжающих компаний исключены неправомерные расходы на общую сумму свыше 750 млн рублей. Пресечены многочисленные случаи двойного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, другие нарушения.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Остро стоит проблема капитального ремонта жилых домов. При этом прокурорами вскрыты случаи хищений средств фондов капитального ремонта. Людей возмущают проблемы с бытовыми отходами, неблагоустроенные придомовые территории. Все необходимые меры для устранения указанных нарушений прокурорами принимаются в том числе по обращениям граждан и в соответствии с календарными планами надзорных мероприятий.