CNN узнал о просьбе Запада не наносить удары по РФ во время попытки мятежа

Западные страны отговаривали Украину от нанесения ударов по территории России во время попытки военного мятежа. Об этом 27 июня сообщил телеканал CNN.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по военным объектам внутри России. Послание было не раскачивать лодку. Это внутреннее дело России», — рассказал один из западных чиновников.

Просьба была передана на уровне министров иностранных дел, их заместителей и послов.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня был введен режим контртеррористической операции после попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.