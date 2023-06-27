Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Мир
Лукашенко предрек события в случае падения России
Мир
РФ назвала недобросовестными действия Австралии по аренде посольства
Мир
ООН заявила о пытках десятков задержанных в скрытых украинских изоляторах
Мир
Politico перечислила препятствия для продвижения ВСУ
Спорт
Матыцин заявил о готовности добиваться участия спортсменов РФ в соревнованиях
Общество
Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
Мир
Пранкеры Вован и Лесус разыграли британского политика Дэвида Лэмми
Мир
Лукашенко заявил о технических возможностях у Минска для противостояния Западу
Происшествия
ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по Херсонской области
Происшествия
Мужчина сбежал из спецприемника через канализацию под Красноярском
Экономика
В Госдуму внесут проект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тыс. рублей
Пресс-релизы
26 июня в столице Алжира открыли бюст Ю.А. Гагарина
Сюжет:

CNN узнал о просьбе Запада не наносить удары по РФ во время попытки мятежа

CNN: Запад просил Украину не наносить удары по России во время попытки военного мятежа
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны отговаривали Украину от нанесения ударов по территории России во время попытки военного мятежа. Об этом 27 июня сообщил телеканал CNN.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по военным объектам внутри России. Послание было не раскачивать лодку. Это внутреннее дело России», — рассказал один из западных чиновников.

Просьба была передана на уровне министров иностранных дел, их заместителей и послов.

«Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал»
Путин поблагодарил граждан за единство и сплочение и прояснил судьбу ЧВК «Вагнер»

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня был введен режим контртеррористической операции после попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023