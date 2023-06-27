В постпредстве назвали 11-й пакет санкций ЕС попыткой долгосрочной блокады России

Цель 11-го пакета санкций Евросоюза — втянуть в экономическое противостояние с Россией как можно больше стран. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов 26 июня.

«Теперь Брюссель, разработав так называемый инструмент по борьбе с обходом санкций, вознамерился втянуть в нее как можно больше стран мира. Тем самым налицо переход от неудавшегося блицкрига, целью которого было заявлено нанесение России непоправимого ущерба, к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады нашего государства», — сказал он в беседе с ТАСС.

23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в качестве ответной меры наложит санкции на журналистов и чиновников Евросоюза. МИД РФ сообщил, что Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на очередные санкции.

Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата. По его словам, новые ограничения будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.