Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз в пятницу, 23 июня, ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

В частности, ЕС ограничил вещание еще пяти российских каналов. При этом журналистам данных СМИ работа на территории Евросоюза не запрещается.

Введены экспортные ограничения в отношении 87 компаний.

Ранее в этот день Совет европейского блока сообщил, что Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Из документа следует, что запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России, заходы в европейские порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата. По его словам, новые ограничения будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.