В Совфеде назвали причину принятия ЕС новых санкций против России

Вводя новые санкции, Евросоюз показывает, что предыдущие меры не приносят результата. Об этом 23 июня «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

«Они уже остановиться не могут. Они не достигают результата предыдущими санкциями и для того, чтобы демонстрировать, что они продолжают борьбу с Россией и поддерживают Украину, они придумывают какие-то новые санкции. Уже всем понятно, что эти санкции вредят больше Европе, чем России. Но отказаться они не могут», — сказал он.

По мнению Цекова, новые санкции будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

«Европа вводит санкции и против себя по какому-либо сотрудничеству с Россией. С таким мировым сообществом мы имеем дело. Я считаю, что мы должны быть нацелены на самостоятельную работу с учетом этих санкций и быть готовыми к очень долгому периоду их снятия», — заключил сенатор.

Ранее в этот день Совет европейского блока сообщил, что Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Из документа следует, что ограничения коснулись 87 компаний. Запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России, заходы в европейские порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

21 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» предположил, что прекращение антироссийских санкций возможно при смене руководства в США и странах Европы. По мнению парламентария, «нахлебавшись трудностей», американцы и европейцы начнут избирать более трезвых политиков, которые, соответственно, будут принимать более здравые решения.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.