В Госдуме назвали условие для прекращения антироссийских санкций

Прекращение антироссийских санкций возможно при смене руководства в США и странах Европы. Об этом 21 июня «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее в этот день постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций.

«Рано или поздно, помучившись, Европа и США начнут сворачивать санкционную борьбу. Но, к сожалению, так устроена политическая машина, что ввести санкционные решения всегда намного проще, чем отворачивать назад. Потому что отворачивание назад — это признание ошибок. Для Соединенных Штатов смена администрации должна быть для того, чтобы изменилась позиция, начались переговоры с РФ. То же самое для Европы», — сказал Аксаков.

По мнению парламентария, «нахлебавшись трудностей», американцы и европейцы начнут избирать более трезвых политиков, которые, соответственно, будут принимать более здравые решения.

Также 21 июня посол Польши при ЕС Анджей Садось сообщил, что новые антироссийские санкции подразумевают их расширение в отношении россиян, российских компаний, а также запрет на въезд в страны блока прицепов с регистрацией в РФ.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.