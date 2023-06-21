Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский премьер заявил о потребности Киева еще в $6,5 млрд
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ
Армия
Путин назвал безукоризненной работу российских летчиков в зоне СВО
Авто
Бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название
Экономика
Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро
Мир
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши
Мир
Газета Bild уволит часть журналистов и заменит их искусственным интеллектом
Мир
Шойгу заявил о коллективной войне Запада против России
Политика
Политолог Дудаков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине оговоркой по Фрейду
Армия
Путин заявил об уничтожении 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Мир
Мэр Киева Кличко записал видео с критикой руководства Украины
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России
Сюжет:

Посол Польши при ЕС раскрыл детали очередного пакета антироссийских санкций

Посол Польши при ЕС Садось: новые антироссийские санкции включают запрет въезда в ЕС прицепов из России
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) подразумевают их расширение в отношении россиян, российских компаний, а также запрет на въезд в страны блока прицепов с регистрацией в РФ. Об этом 21 июня сообщил посол Польши при объединении Анджей Садось в эфире польского телевидения.

По его словам, ограничения также будут наложены на 70 человек и более 30 субъектов хозяйствования.

Ранее в среду стало известно, что постоянные представители стран ЕС в Брюсселе согласовали очередной, 11-й пакет антироссийских санкций. В него войдут ограничения по обходу рестрикций.

Не в меры: стоит ли Москве готовиться к 12-му пакету санкций
ЕС может приступить к его разработке сразу после принятия очередных рестрикций в июне

20 июня депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек рассказал «Известиям», что наибольшей угрозой для российской экономики были финансовые санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей, оба решения ЕС принял в прошлом году.

При этом 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также подчеркивал, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций и будет справляться с ними и в будущем. Министр указал, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023