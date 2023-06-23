Захарова заявила об ответных санкциях в отношении журналистов и чиновников ЕС

Россия в качестве ответной меры наложит санкции на журналистов и чиновников Евросоюза. Об этом 23 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении ЕСовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», — написала она в Telegram.

Ранее в этот день МИД РФ сообщил, что Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на очередные санкции. В ведомстве указали, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут получать своевременный и адекватный ответ.

Ранее в этот день Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

Также 23 июня Совет европейского блока сообщил, что Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Из документа следует, что запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России, заходы в европейские порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата. По его словам, новые ограничения будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.