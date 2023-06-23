Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на новые санкции

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на очередные санкции. Об этом 23 июня сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи Украине, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против РФ и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами.

«Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве указали, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут получать своевременный и адекватный ответ.

Ранее в этот день Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

Также 23 июня Совет европейского блока сообщил, что Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Из документа следует, что запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России, заходы в европейские порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата. По его словам, новые ограничения будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.