Швеция выделила Украине гуманитарную помощь в размере $35,5 млн

Швеция выделила Украине 380 млн крон ($35,5 млн) в качестве гуманитарной помощи. Об этом 26 июня сообщило правительство королевства на своем сайте.

«Правительство сегодня предоставляет Украине новый пакет гуманитарной помощи и помощи в восстановлении. Она направлена на удовлетворение наиболее насущных потребностей и подчеркивает важную роль организаций гражданского общества», — говорится в сообщении.

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл отметил, что этот пакет гуманитарной помощи принесет много пользы Украине.

Всего Швеция выделила $177,5 млн на гуманитарную помощь Украине, $70 млн — на поддержку реконструкции и $29,5 млн — на поддержку реформ.

Ранее, 14 июня, стало известно, что Швеция вошла в число семи стран, которые выделили €107,5 млн на закупку для Украины средств противовоздушной обороны.

10 июня глава шведского министерства иностранных дел Тобиас Билльстрём сообщил, что объем военной помощи Украине со стороны Швеции с начала спецоперации превысил $2 млрд.

Позднее, 22 апреля, министр обороны Пол Йонсон заявил, что Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киева. Министр пообещал, что его страна «не оставит Украину в ее долгом пути». В то же время он призвал Киев быть готовым к затяжному военному конфликту на истощение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.