Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО

Объем помощи Украине со стороны Швеции с начала спецоперации превысил 21,5 млрд шведских крон ($2 млрд). Об этом в четверг, 11 мая, сообщил глава шведского министерства иностранных дел Тобиас Билльстрём.

«Поддержка Украины со стороны Швеции носит всеобъемлющий и долгосрочный характер», — подчеркнул он в ходе конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

Министр добавил, что в этом году Украина может стать крупнейшим получателем помощи от Швеции.

С начала спецоперации Швеция направила Киеву несколько пакетов военной помощи. Так, парламент республики (риксдаг) 17 ноября одобрил передачу Киеву военной техники на сумму более 3 млрд шведских крон (свыше $280 млн). Также в марте Швеция передала Украине 10 танков Leopard («Леопард»). Кроме того, в Стокгольме приняли решение способствовать обучению украинских солдат.

Позднее, 22 апреля, министр обороны республики Пол Йонсон заявил, что Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киеву. Министр пообещал, что его страна «не оставит Украину в ее долгом пути». В то же время он призвал Киев быть готовым к затяжному военному конфликту на истощение.

В том же месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарная помощь Украине со стороны стран — членов альянса и его союзников уже превысила €150 млрд. При этом суммарный объем военной помощи только со стороны США составил более $30 млрд. В Вашингтоне заверили, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.