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Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО

Глава МИД Швеции Билльстрём: объем помощи Украине с начала СВО превысил $2 млрд
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Объем помощи Украине со стороны Швеции с начала спецоперации превысил 21,5 млрд шведских крон ($2 млрд). Об этом в четверг, 11 мая, сообщил глава шведского министерства иностранных дел Тобиас Билльстрём.

«Поддержка Украины со стороны Швеции носит всеобъемлющий и долгосрочный характер», — подчеркнул он в ходе конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

Министр добавил, что в этом году Украина может стать крупнейшим получателем помощи от Швеции.

С начала спецоперации Швеция направила Киеву несколько пакетов военной помощи. Так, парламент республики (риксдаг) 17 ноября одобрил передачу Киеву военной техники на сумму более 3 млрд шведских крон (свыше $280 млн). Также в марте Швеция передала Украине 10 танков Leopard («Леопард»). Кроме того, в Стокгольме приняли решение способствовать обучению украинских солдат.

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Позднее, 22 апреля, министр обороны республики Пол Йонсон заявил, что Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киеву. Министр пообещал, что его страна «не оставит Украину в ее долгом пути». В то же время он призвал Киев быть готовым к затяжному военному конфликту на истощение.

В том же месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарная помощь Украине со стороны стран — членов альянса и его союзников уже превысила €150 млрд. При этом суммарный объем военной помощи только со стороны США составил более $30 млрд. В Вашингтоне заверили, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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