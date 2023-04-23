Министр обороны Швеции призвал Украину готовиться к конфликту на истощение

Украина должна быть готова к затяжному военному конфликту на истощение. Об этом в субботу, 22 апреля, рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью «РБК-Украина».

«Мне кажется, что это в определенной степени конфликт на истощение, конфликт, в котором безопасность снабжения действительно является ключевой», — ответил он на вопрос журналистов о замедлении боевых действий из-за нехватки артиллерийских снарядов.

Также Йонсон подчеркнул, что Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киеву. По его словам, в стране планируется увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Министр пообещал, что Швеция «не оставит Украину в ее долгом пути».

22 апреля The Times указала на риск потери Киевом контроля над небом из-за нехватки ПВО. Газета отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают всё большую нехватку огневой мощи, чтобы остановить российское наступление. Как сообщил один из украинских военнослужащих, слова которого приводятся в статье, российские силы знают об истощении боезапасов у ВСУ и каждый день «становятся смелее».

5 апреля подполковник американской армии Дэниел Дэвис отметил, что контрнаступление значительно ослабит ВСУ независимо от результата. При этом, по его мнению, даже в случае успеха на поле боя ВСУ так ослабнут, что будут уязвимы для контратаки российских сил.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен быть готов к затяжным военным действиям на Украине, так как предпосылок к мирному урегулированию пока не наблюдается. Он отметил, что украинский конфликт ведется «на истощение». По его данным, расход боеприпасов ВСУ превышает показатель их производства в странах Запада.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.