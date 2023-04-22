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The Times указала на риск потери Киевом контроля над небом из-за нехватки ПВО
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The Times указала на риск потери Киевом контроля над небом из-за нехватки ПВО

The Times: Киев рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО и боеприпасов
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck
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Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если западные страны не отреагируют на просьбы Киева увеличить поставки вооружений. На это указала обозреватель Кэтрин Филп в статье для газеты The Times 21 апреля.

Она отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают всё большую нехватку огневой мощи, чтобы остановить российское наступление.

По словам Филп, которая ссылается на утекшие в интернет документы Пентагона, ситуация с потерей Киевом контроля над небом ввиду нехватки оружия может случится уже в мае этого года, отмечает «Газета.Ru».

Как сообщил один из украинских военнослужащих, слова которого приводятся в статье, российские силы знают об истощении боезапасов у ВСУ и каждый день «становятся смелее». По его словам, в зону специальной военной операции (СВО) прибывает всё больше вертолетов и самолетов РФ.

«Они начинают понимать, что мы не можем их остановить», — сказал украинский военный.

Автор материала также обратила внимание на усовершенствование силами РФ тактики борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ввиду чего их использование украинской стороной стало более проблематичным.

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20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление ВСУ невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада. По информации издания, украинские официальные лица обеспокоены тем, что задержки всё больше мешают планам Киева и позволяют российским военным адаптировать свою тактику.

Двумя днями ранее британский подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express отметил, что ВСУ вскоре станут легкой добычей для российских военных после того, как у них закончатся ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО). Офицер считает, что системы ПВО жизненно необходимы Украине, так как без них она станет уязвима для российской авиации. Однако, как следует из секретных документов Пентагона, утекших ранее в Сеть, у Киева заканчиваются необходимые боеприпасы.

До этого, 9 апреля, газета The Wall Street Journal, также ссылаясь на утекшие в Сеть секретные документы, сообщила, что Украина может исчерпать снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, из-за чего без прикрытия систем противовоздушной обороны (ПВО) останется около 40 критических объектов страны.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, еще в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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