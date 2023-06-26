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«Роскосмос» показал на фото из космоса место ЧП с батискафом в Атлантике

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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале 26 июня показала снимок места, где затонул туристический батискаф «Титан».

Фотография была сделана космическим аппаратом «Канопус-В» в районе Северной Атлантики, где завершились поиски пропавшей подводной лодки, принадлежавшей компании OceanGate Expeditions.

«Поисковую операцию возглавляла береговая охрана США. По всей видимости, экипаж погиб мгновенно из-за какой-то поломки и последующего «схлопывания» корпуса аппарата — на каждый километр глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда нашли часть его обломков», — говорится в публикации «Роскосмоса».

Корпорация написала, что это не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему «Титанику».

«За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек», — сказано в сообщении.

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24 июня стало известно о том, что канадское судно Polar Prince, сопровождавшее экскурсионный батискаф к месту погружения к затонувшему лайнеру «Титаник» в Атлантическом океане, вернулось в гавань с места поисков аппарата.

Ранее, 18 июня, примерно через 1 ч. 45 мин. после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении аппарата.

Его обломки обнаружили 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на подлодке произошел направленный внутрь взрыв.

На борту находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

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