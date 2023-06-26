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Треть американцев не хотят видеть Байдена и Трампа будущими президентами

Опрос CNN: американцы не хотят видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа
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Фото: Global Look Press/Saquan Stimpson
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Президент США Джо Байден на праймериз 2024 года является безусловным фаворитом Демократической партии, Дональд Трамп остается таковым для республиканцев. Вот только рекордное число американцев не хотят видеть в Белом доме ни того, ни другого. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает телеканал CNN.

Проведенный опрос показал, что доля тех, кто относится к Трампу и Байдену негативно (36%) выше, чем доля тех, кому больше нравится Трамп (33%) или Байден (32%).

Если эти цифры сохранятся до выборов, то это будет самый высокий уровень неодобрения кандидатов в президенты США, чем когда-либо прежде.

К концу апреля рейтинг одобрения американцами деятельности Байдена снизился до рекордных 37%. Исследователи связывают падение с состоянием экономики США.

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25 апреля Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Он заявил, что у каждого поколения имеются моменты, когда нужно отстаивать демократию, и сейчас это время настало.

10 июня Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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