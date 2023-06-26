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Эксперт спрогнозировала курс рубля в начале недели

Рубль в начале недели будет торговаться в диапазоне 84–87 рублей за доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Просадка акций на открытии торгов 26 июня возможна, пусть даже не в той степени, как на внебиржевых торгах в выходные (акции падали на 5–10%), ожидает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Она добавила, что тема геополитических рисков напомнила о себе, и есть предпосылки для эскалации в будущем (отмена зерновой сделки, риск «грязной бомбы»), поэтому часть инвесторов захочет снизить риски.

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«Валюта, подскочившая в цене 24 июня, в банках, скорее всего, откроется с повышением курса, но не в такой степени, как на пике во время субботних событий», — полагает Малых.

В начале недели доллар может зафиксироваться в диапазоне 84–87 рублей, спрогнозировал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Он отметил, что усиление волатильности стало неизбежным. Однако динамика связана больше с эмоциональными факторами: фундаментально курс в основном продолжает опираться на баланс между объемом проступающей в страну выручки в инвалюте и спросом на нее со стороны импортеров.

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