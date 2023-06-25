Семь человек пострадали на воздушном шаре при столкновении с ЛЭП во Франции

Во Франции семь человек пострадали при столкновении воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи, информирует в воскресенье, 25 июня, издание HuffPost.

Инцидент произошел утром на юге страны неподалеку от коммуны Валенсоль в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

«Гондола остановилась на высоте 2 м, пассажирам удалось спуститься самостоятельно», — говорится в новости.

Больше всех травмировался 45-летний мужчина, который управлял шаром, он получил удар током. Остальные шесть пассажиров — три женщины и трое мужчин — отделались легкими ушибами.

Предварительно, причиной случившегося стали технические проблемы, из-за которых пришлось совершить экстренный маневр.

В январе воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тыс. м в Сочи. Инцидент произошел в селе Солохаул в Лазаревском районе. На воздушном шаре находились трое взрослых и трое детей. Позже вертолет эвакуировал их. Все эвакуированные пребывали в удовлетворительном состоянии, травм и повреждений у них обнаружено не было.