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Путин и Лукашенко подтвердили особый характер союзных отношений

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России и его белорусский коллега подтвердили в очередной раз особые союзнические отношения между странами. Об этом в субботу, 24 июня, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных союзным договором», — сообщил он.

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Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

Ранее в этот день глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

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