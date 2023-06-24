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26 июня останется нерабочим днем в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Понедельник, 26 июня, останется в Москве нерабочим днем. Об этом в субботу, 24 июня, заявила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.

«В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день», — сообщила она ТАСС.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

О соответствующем решении ранее в этот день объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Решение принималось на фоне введенного в некоторых регионах страны режима контртеррористической операции (КТО).

Режим КТО был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях после попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж 23 июня. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности. В частности, пресс-служба белорусского лидера отметила, что был принят приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

После этого начался отвод техники и подразделений ЧВК из Ростова-на-Дону.

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