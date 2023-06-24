Байден обсудил с лидерами Франции, ФРГ и Британии ситуацию в России

Президент США Джо Байден в субботу, 24 июня, обсудил по телефону с лидерами Франции, Германии и Великобритании ситуацию в России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре лидеры стран также подтвердили «свою непоколебимую поддержку Украины».

Ранее в этот же день представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в связи с событиями в России он провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел стран — членов G7. Он также заявил, что на фоне ситуации в РФ в ЕС активирован центр реагирования на кризисы.

Также в субботу президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с «Известиями», говоря о реакции западных стран на происходящие в России события, отметил, что внутренний конфликт в стране, безусловно, им на руку.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В связи с ситуацией президент России Владимир Путин на следующий день провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Российский лидер также обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.