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Политолог оценил уровень угрозы в связи с попыткой мятежа в РФ

Политолог Минченко: угроза от мятежников в РФ велика в условиях попыток наступления ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с «Известиями» 24 июня оценил угрозу в связи с происходящими в России событиями и дал прогноз о развитии ситуации.

«Несомненно, угроза (от мятежников. — Ред.) есть, когда взбунтовались военные структуры. <…> Я думаю она значима, особенно учитывая тот факт, что идет вражеское наступление (со стороны Вооруженных сил Украины — Ред.), наши войска отбивают атаки. И в этих условиях подобного рода действия, в общем, логично были расценены президентом [РФ Владимиром Путиным] как предательство в его обращении», — отметил Минченко.

Он добавил, что в сложившихся условиях чрезвычайно важна поддержка российского лидера со стороны разных политических сил и общества.

«Мы видим, что достаточно серьезная консолидация вокруг президента, высказываются представители различных политических сил, губернаторы, общественные религиозные деятели. В общем, лейтмотив у них один — есть верховный главнокомандующий», — сказал эксперт.

По его мнению, в условиях внешней угрозы, когда страна должна показать свою сплоченность, Пригожину будет крайне сложно найти поддержку в обществе и среди политиков.

«Я думаю, что очень сложно будет найти сторонников в рядах элиты и поддержку населения. Это один из ключевых факторов успеха подобного рода действий, раскол внутри элиты и наличие поддерживающих общественных групп», — отметил Минченко.

Политолог не стал высказывать предположения о сроках действия введенного в некоторых районах РФ режима контртеррористической операции (КТО), отметив, что не располагает данными о соотношении сил.

Говоря о реакции западных стран на происходящие в России события, он добавил, что внутренний конфликт в стране, безусловно им на руку.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

23 июня в отношении Пригожина ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого основатель «Вагнера» распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения.

На следующий день Путин обратился к россиянам, пообещав сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент подчеркнул, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и нуждается в единстве.

В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим КТО, соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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