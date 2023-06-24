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В Шебекинском округе и Белгородском районе перекрыли ряд дорог

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Фото: ТАСС/Алексей Гавриш
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Подписан приказ о временном перекрытии части дорог в Шебекинском городском округе и Белгородском районе. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает минтранс региона.

Так, движение временно прекращено на участке трассы Белгород – Шебекино – Волоконовка от села Ржавец до Вознесеновки. Нельзя также проехать по дороге Шебекино – Короча на участке от Дмитриевки до Вознесеновки, закрыт также участок трассы Шебекино – Неклюдово – Алексеевка и Крым – Ясные Зори – Архангельское от села Черемошное до въезда в Новую Таволжанку.

«Ограничения будут действовать с 18:00 24 июня 2023 года до 06:00 27 июня 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что контроль за въездом на территорию региона будет усилен в ближайшее время. По его словам, эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны, добавил он.

В этот же день в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях. Об усилении мер безопасности сообщил также глава Кировской области Александр Соколов.

Причиной принятия этих мер стали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, пообещав сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент подчеркнул, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и нуждается в единстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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