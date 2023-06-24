Бригады скорой помощи начали дежурить на трассе М-4

Бригады скорой медицинской помощи дежурят на трассе М-4 «Дон» в местах скопления автомобилей. Об этом Минздрав России сообщил в субботу, 24 июня, в своем Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, в Ростовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Московской областях также организовано усиление дежурных смен территориальных центров медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России в круглосуточном режиме ведет мониторинг ситуации. Команда специалистов центра в случае необходимости готова оперативно выдвинуться в очаг происшествия для оказания медицинской помощи», — уточнили в Минздраве.

Кроме того, в министерстве призвали граждан обращаться за медпомощью при плохом самочувствии, в том числе из-за жары. Все виды помощи, включая экстренную и плановую, оказываются в полном объеме.

Ранее в этот день в правительстве Воронежской области заявили, что колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон». Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» в регионе закрыто с 464-го по 777-й км. Он также призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Меры безопасности в регионах вводятся после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.