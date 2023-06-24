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В офисе Пригожина в Петербурге нашли коробки с 1 млрд рублей

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Фото: ЭКСКЛ
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В офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с большой суммой наличных средств. Об этом 24 июня сообщает источник телеканала «78».

В распоряжении «Известий» есть кадры того, как сотрудники правоохранительных органов выносят из офиса Пригожина коробки, обмотанные скотчем, и складывают их в микроавтобус.

По его словам, некоторые пачки денег были свернуты резинками по 250 тыс., некоторые — банковской лентой. Насчитывается около 1 млрд рублей, точная сумма средств в настоящее время устанавливается.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

На фоне происходящего многие выразили поддержку главе государства и заявили о необходимости консолидации общества в трудные времена.

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