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Зюганов поддержал призыв Путина сплотиться в нелегкий момент

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов 24 июня заявил о полной поддержке президента РФ Владимира Путина и его призыва максимально сплотиться в грозное и ответственное время для страны.

«Всякие недоразумения между людьми бывают, но наступает момент в истории любого государства и гражданина, когда надо отбросить все свои амбиции, претензии и защищать Родину так, как мы защищали ее в 1941-1945-м. Были и тогда обиженные — казаки, священники, кулаки. Но все они поднялись и защищали свою страну», — отметил он в разговоре с «Комсомольской правдой».

Зюганов заявил, что сейчас надо максимально поддержать ребят, которые сражаются за Россию и остановить тех, кто пошел на провокацию.

«Мы должны сражаться против нацизма и фашизма. А подыгрывать американщине, англосаксам и врагам России — это последнее дело», — резюмировал он.

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание»
Как власти России ответят на попытку мятежа в стране и какова обстановка в регионах

Ранее 24 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки посеять рознь внутри страны являются величайшим преступлением, которое не имеет оправданий. Он призвал одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. По словам патриарха, перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие и преодолевать личные обиды и амбиции вопреки трудностям.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В связи с этим многие выразили поддержку российскому лидеру на фоне происходящего.

Так, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 24 июня сообщила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, а также необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил, что Россия — единая страна, и ЛНР остается на стороне президента Путина. Он добавил, что в настоящее время важно руководствоваться только интересами страны и ее жителей, а все разногласия забыть до победы.

Утром 24 июня Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты, несут угрозу для государственности и для нации. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество. Президент отметил, что сейчас требуется единение всех сил и что мятежники понесут неминуемое наказание.

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