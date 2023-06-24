Медведев призвал сплотиться для победы над внешним и внутренним врагом

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

«Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!», — написал он в своем Telegram-канале в субботу, 24 июня.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.