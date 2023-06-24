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Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В районах России, где в настоящее время идет проведение контртеррористической операции (КТО), возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом сообщили в субботу, 24 июня, в Роскомнадзоре.

Днем в субботу, как следует из данных сервиса по отслеживанию состояния работы интернет-ресурсов Downdetector, возросло число сбоев при использовании Telegram. Жалобы в основном поступали в связи с проблемами соединения с сервером и отправкой сообщений.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса (Telegram. — Ред.) не ограничивается», — сказали «РИА Новости» в ведомстве.

Что такое режим КТО, что нужно знать и как себя вести

Режим КТО введен на территории Москвы и Московской области ранее в этот день. Режим установлен в рамках раскрытия террористической операции, ее предотвращения, минимизации последствий и обезвреживания террористов. Порядок введения и отмены режима КТО регулируется законом «О противодействии терроризму».

В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. В столице отменены все массовые мероприятия. Они отменены также в Воронежской и Липецкой областях и Ростове-на-Дону.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

Генпрокуратура РФ даст надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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