Что такое режим КТО, что нужно знать и как себя вести

На территории нескольких регионов России введен режим контртеррористической операции (КТО). Причиной стала попытка военного мятежа со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Какие правила диктует особый правовой режим — читайте в материале «Известий».

Что такое режим КТО

Режим вводится в рамках раскрытия террористической операции, ее предотвращения, минимизации последствий и обезвреживания террористов. Порядок введения и отмены режима КТО регулируется законом «О противодействии терроризму».

Где в России введен режим КТО

По состоянию на 24 июня режим КТО был объявлен в Москве, Московской и Воронежской областях. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, все экстренные службы работают в полном объеме.

«В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации и не допустить разлома внутри государства и нашего народа. <…> наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести. Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Какие меры вводятся при режиме КТО

При введении режима КТО на территории действуют особые правила, временно устанавливаются особые права и обязанности граждан:

правоохранители могут потребовать гражданина предъявить документы, а в случае отказа доставить физическое лицо в компетентные органы для установления личности;

граждан могут вывезти с отдельных участков местности, а также отбуксировать транспортные средства;

проживающих на указанных территориях могут переселить во временные пункты размещения в безопасных районах;

охранные меры усиливаются, речь идет как об охране общественного порядка, так и об объектах особой важности;

лица, задействованные в проведении КТО, могут беспрепятственно посещать жилые и иные принадлежащие физическим и юридическим лицам помещения и принадлежащие им земельные участки независимо от форм собственности;

при въезде и выезде физические лица проходят досмотр на границе территории, где введен режим КТО;

вводится контроль телефонных переговоров и обмена сообщениями, а также осуществляется поиск в отправленных сообщениях с целью выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта;

ограничивается или приостанавливается частная детективная и охранная деятельность;

работники экстренных служб получают право пользоваться любыми транспортными средствами вне зависимости от формы их собственности для доставления раненых в медучреждения или преследования подозреваемых в совершении теракта. Исключение составляют транспортные средства дипломатических ведомств;

вводятся ограничения движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

останавливается работа заводов и предприятий, использующих в производстве взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

вводятся ограничения на использования сетей связи и средств связи;

ограничения касаются продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, а также устанавливается особый режим оборота алкоголя, лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества;

возможно проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий.

Кто участвует в контртеррористической операции (КТО)

Для предотвращения и минимизации последствий террористического акта привлекаются подразделения, воинские части и соединения Вооруженных сил РФ, а также правоохранительные подразделения федеральных органов исполнительной власти.

Участники КТО получают право использовать на территории проведения боевую технику, оружие и спецсредства в соответствии с нормативными актами РФ.

Операция считается завершенной, когда теракт пресечен или прекращен и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и охраняемым законом интересов граждан