Губернатор Московской области объяснил введение режима КТО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу, 24 июня, объяснил введение режима контртеррористической операции (КТО) в Москве.

«В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации и не допустить разлома внутри государства и нашего народа. <…> наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести. Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, режим КТО «предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам».

«Нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия. <…> Все наши службы работают в полном объеме», — высказался глава региона.

Ранее в этот день в столице ввели режим контртеррористической операции. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что затруднений в передвижениях нет.

Решение о введении режима КТО было принято в целях пресечения возможных террористических актов в связи с попыткой военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот распространил запись, в которой сказал о том, что якобы Минобороны РФ нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК. МО России опровергло данную информацию.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Провокационные сообщения, которые касаются спецоперации по защите Донбасса, периодически появляются в информационном пространстве. Так, 25 мая говорилось о возможной попытке провокации, которая может быть связана с подрывом хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове с целью обвинить Москву.