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Политолог отметил выгоду действий мятежников из ЧВК «Вагнер» для Запада и Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Участники мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, провоцируют раскол в обществе и делают это исключительно в интересах Запада и режима киевских властей. Об этом заявил в разговоре с «Известиями» 24 июня политолог Владимир Шаповалов.

«Президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил, что вся страна, напрягая все свои силы, борется против Запада, против врага в рамках специальной военной операции. Любые действия, которые порождают раскол в обществе и конфликт, являются предательством страны. И служат исключительно в интересах Запада и их киевских сателлитов. Эти действия ослабляют Россию», — заметил эксперт.

По мнению Шаповалова, мятеж Пригожина породили его непомерные личные амбиции. Но российские власти отреагируют на это преступление быстро и жестко, уверен он.

«Любые, кто причастен к этому мятежу, будут расцениваться в качестве преступников и получат соответствующее адекватное наказание», — сказал политолог.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Ранее в этот день политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» объяснил, что цель мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — разрушение единства России.

Еще один политолог Александр Асафов заявил «Известиям», что поддержка киевским режимом попытки военного мятежа в России «наглядно показывает, куда это всё может привести». Поэтому нужно поддержать президента, армию, сохранять спокойствие, отметил он.

Утром 24 июня Путин обратился к россиянам на фоне призывов главы ЧВК «Вагнер» к вооруженному мятежу. Глава государства подчеркнул, что в то время, когда Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, любые разногласия становятся предательством. Ими пользуются враги РФ, а внутренние беспорядки, смуты несут смертельную угрозу для государственности и для нации.

23 июня Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу. Там уточнили, что ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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