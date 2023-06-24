Сальдо сообщил об освобождении от воды около 60% домов Херсонской области

Почти 60% домовладений в Херсонской области, которые были затоплены в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), уже освободились от воды. Об этом 24 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. <…> Проводим осушение, очищение и санитарную обработку. Налажено получение гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, финансовых выплат», — указал он в своем Telegram-канале.

До этого, 22 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что значимых отклонений в пробах питьевой воды после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области нет.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Погибли 46 человек, 122 человека пострадали.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляется питание и предметы первой необходимости.

19 июня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов региона, где сейчас проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения гидроэлектростанции.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.