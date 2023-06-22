В пробах питьевой воды в Херсонской области не обнаружено значимых отклонений
Значимых отклонений в пробах питьевой воды после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области нет. Об этом в четверг, 22 июня,заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна, заболевания единичные, инфекционных заболеваний практически не видим», — сказала Попова журналистам о санитарно-эпидемиологической ситуации в Херсонской области.
21 июня начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что войска РХБЗ и МЧС начали обеззараживать зону затопления после подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что необходимо быть готовыми к распространению инфекций.
Ранее, 19 июня, стало известно, что в Одессе в морской воде выявлен холеровидный вибрион. Он не является возбудителем холеры, но может вызывать заболевания острыми кишечными инфекциями.
В тот же день старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский сообщил, что официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик.
17 июня сообщалось, что власти Одесской области Украины запретили жителям купаться и ловить рыбу в море из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде. В числе опасных биопатогенов, выявленных в Черном море и реке Дунай, оказались сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов.
Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.
Новость дополняется